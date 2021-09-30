Ростовчанка Элен Кочарян стала лауреатом конкурса «Учитель года России»

Элен Кочарян удалось войти в состав лидеров. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Ростовчанка Элен Кочарян вошла в число лауреатов конкурса «Учитель года России-2021». Об этом сегодня, 30 сентября, на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В самом разгаре конкурс «Учитель года России-2021». Педагоги-участники уже представили современные образовательные практики и эффективные наработки. Завершились испытания «Методическая мастерская» и «Урок». Жюри определили 15 лучших педагогов - лауреатов конкурса. Нашему учителю Элен Кочарян удалось войти в состав лидеров, - написал Алексей Логвиненко.

Совсем скоро, по словам главы администрации, организаторы конкурса назовут имена пяти победителей.

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