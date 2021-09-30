В Ростовской области к утру 30 сентября выявили 495 случаев COVID-19

В лабораториях за сутки провели 15751 тест Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили еще 495 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3301. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 176. На втором месте находится Красносулинский район, там 10 заболевших, в Батайске, Таганроге, Азовском, Аксайском, Мясниковском и Сальском районах - по 9.

По 8 случаев - в Волгодонске, Донецке, Новочеркасске, Новошахтинске, Шахтах, Багаевском, Волгодонском, Миллеровском, Семикаракорском и Цимлянском районах, по 7 в Азове, Егорлыкском и Неклиновском районах. По 2 положительных теста за сутки подтвердили в Белокалитвинском, Дубовском, Куйбышевском и Песчанокопском районах.

Среди новых заболевших 37% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,3% - от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, 3,4% - старше 80 лет, 21,6% - дети.

Лечение в стационарах получают 4237 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 372.

Зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 19 женщин 51, 56, 64, 66, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 84, 85, 87, 89 лет, и 9 мужчин 51, 53, 55, 62, 66, 70, 75, 81, 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6805 человек. Выздоровели за этот период 119890 человек.

В лабораториях за сутки провели 15751 тест. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 308,08.

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