В Ростовской области умерли еще 28 пациентов с COVID-19

В стационарах сейчас находятся 4237 жителей Дона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Такую информацию сегодня, 30 сентября, опубликовали на сайте донского правительства.

Врачи не смогли спасти 19 женщин от 51 года до 89 лет и 9 мужчин от 51 года до 83 лет. У этих пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего, по данным властей, с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6805 человек. Выздоровели за этот период 119890 человек. В стационарах сейчас находятся 4237 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 372.

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