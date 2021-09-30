В Ростове устроят ралли на ретроавтомобилях

Культурную программу проведут в парке 1 Мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных - 2 и 3 октября - для жителей и гостей Ростова устроят гуляния в стиле ретро с дискотекой, ралли и автовыставкой. Причем посетить все эти активности можно будет совершенно бесплатно - «вход свободный», утверждают в городской администрации.

Культурную программу проведут в парке 1 Мая. В субботу - 2 октября - с 10 до 18 часов состоятся заезды на отполированных до блеска классических авто. А в 20 часов можно будет потанцевать и спеть под знакомые мелодии прошлых лет.

3 октября до 15 часов будет открыта выставка машин, а в 13 часов начнет концерт известная симфо-группа «Гольфстрим».

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