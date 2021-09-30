Яхтенный маршрут «Под парусом из Меотиды» откроют в Ростовской области

Сейчас специалисты проверяют безопасность тура. Фото: сайт правительства РО

В 2022 году в Ростовской области планируют открыть яхтенный маршрут «Под парусом из Меотиды». Туристы смогут добраться из Таганрогского залива к берегам Кубани и Крыма, а также пройдут специальный курс «от юнги до настоящего морского волка». Об этом сообщает сайт донского правительства.

Новое направление будет доступно в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», поэтому неудивительно, что суда пройдут через такие Анапу, Тамань, Керчь, Ялту, Севастополь и Симферополь.

Сейчас маршрут еще тестируют организаторы, опытные спортсмены и мастера морского дела. Они должны лично убедиться в безопасности тура и проверить каждый этап пути. Грант на разработку этого проекта ранее выделил Ростуризм.

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