На Северном обходе Ростова заасфальтировали уже 9,5 км пути

В октябре новой дорожной одеждой собираются покрыть еще 1,9 км. Фото: сайт правительства РО

На Северном обходе Ростова уложили уже 9,5 км асфальтобетона, это 75% от общей протяженности пути. Это III очередь работ. В октябре новой дорожной одеждой собираются покрыть еще 1,9 км, а в 2022 году - 1,3 км. Об этом сообщает сайт донского правительства.

По данным властей, рабочие сейчас также переустраивают коммуникации путепровода. По большинству параметров задачи выполнили уже более чем на 50%, на 85% готово земляное полотно. Всего задействовали свыше 120 человек и около 70 единиц специальной техники.

Северный обход протянут от трассы Ростов - Новошахтинск по Мясниковскому району. На пересечении с дорогой Красный Крым - Султан Салы в будущем появится транспортная развязка. А после этого строительная техника дойдет до 9 км направления Ростов - Таганрог.

– Северный обход, развязка на 9 км магистрали А-280 и западная хорда, которую мы уже проектируем, - это три важнейших составляющих Ростовского транспортного кольца. Маршрутная сеть из 110 км федеральных, региональных и местных автодорог в перспективе разгрузит город от транзитного транспорта, сформирует новые логистические связи, улучшит экологическую обстановку. Сейчас первоочередная задача - соблюдение сроков и качества производства работ, - подчеркнул министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

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