На Ростовском электровозоремонтном заводе состоялось торжественное собрание, посвященное Дню машиностроителя

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- Развитие научно-технического прогресса непосредственно влияет на развитие машиностроения. Этот путь можно отследить и на примере нашего предприятия с его полуторавековой историей. Работники завода во все времена старались идти в ногу со временем. Когда на смену паровозам пришли электровозы, заводчане в короткий срок освоили ремонт принципиально нового типа локомотивов. И на сегодняшний день коллектив смело, а главное профессионально берется за освоение новых серий тягового подвижного состава. На предприятии активно внедряются новейшие технологии, большое внимание уделяется качеству продукции. Что позволяет расти нашему портфелю заказов. Наш завод является одним из тех предприятий, на котором строится стабильное и устойчивое социально-экономическое развитие страны, - сказал директор Ростовского ЭРЗ.

Почетным гостем мероприятия стала руководитель аппарата Ростовского регионального отделения Союза машиностроителей России Лидия Александровна Новосельцева. Поздравив работников предприятия с наступающим Днем машиностроителя и поблагодарив заводчан за вклад в развитие донского края, Лидия Александровна отметила:

- Важно не забывать, что за каждым новым достижением стоят конкретные люди.

Она не только поздравила коллектив с профессиональным праздником, но также вручила грамоты и благодарственные письма заслуженным работникам Ростовского электровозоремонтного завода, многие из которых трудятся на предприятии более десяти лет. Хочется отметить, что с Ростовским региональным отделением Союза машиностроителей России Ростовский ЭРЗ связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.