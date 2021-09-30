«Свежий воздух и позитив»: работники ростовского электровозоремнтного завода приняли участие в отборочном этапе соревнований по северной ходьбе

Автор фото: Оксана Круглова

В донской столице, на территории гребного канала «Дон», состоялся отборочный этап всероссийских соревнований по северной «Северная ходьба – новый образ жизни». Участниками состязания стали трудовые коллективы из донской столицы и Новочеркасска. В этот день на гребном канале встретились девять команд, в их числе – работники Ростовского электровозоремонтного завода (входит в ГК ЛокоТех – прим. ред.)

Отметим, что участники команд – это работники предприятий в возрастной категории от 18 до 59 лет, как мужчины, так и женщины.

По результатам соревнований команда Ростовского электровозоремонтного завода заняла пятое место. Но это, признались спортсмены, лишь стало только стимулом для продолжения дальнейших тренировок и участия в последующих соревнованиях.

Отметим, что команда Ростовского ЭРЗ подала заявку на участие за неделю до начала соревнований. А для всех участников команды данный вид спортивной активности оказался совершенно новым. Но, как и в любом виде спорта, решающим фактором для победы являются регулярные тренировки, настрой и упорство. Поэтому уже на втором занятии участники команды отличали «иноходь» от попеременного шага, контролировали осанку и научились работать кистью при захвате палки.

- Для себя сделала вывод, что занятия северной ходьбой заставляют работать почти все мышцы тела. При этом свежий воздух, позитив и достаточно небольшие вложения, а также доступность снаряжения делают этот вид спорта особенно привлекательным. А низкая травмоопасность и щадящая дозируемая нагрузка на организм позволяет заниматься человеку с любой физической подготовкой, - прокомментировала одна из членов команды РЭРЗ Фимина Виктория.

К слову, проект «Северная ходьба – новый образ жизни» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. И для многих этот относительно новый вид спорта уже действительно стал образом жизни.