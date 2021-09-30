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Общество30 сентября 2021 17:59

В Ростовской области АНО «Мой Дом» поможет с капитальным ремонтом

Некоммерческая организация начала работы по капремону первого многоквартирного дома, собственники которого собирали деньги на спецсчет
Артур СЕЛИМОВ
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АНО «Мой Дом» начала работы по капремону первого многоквартирного дома по улице Сержантова, 41/1 в Ростове-на-Дону.

АНО «Мой Дом» начала работы по капремону первого многоквартирного дома по улице Сержантова, 41/1 в Ростове-на-Дону.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростовской области огромное количество многоквартирных домов, пользующихся спецсчетами, нуждаются в капитальном ремонте. Чтобы собственники могли не переживать за качество исполнения работ, в регионе запущен проект «Мой Дом», который оказывает поддержку жильцам - от подготовки проектной документации до приемки выполненных работ. Средства на эти цели собственники жилья передают после завершения всех работ «под ключ» с личного общедомового счета.

Руководитель АНО «Мой Дом» Валерий Былков на встрече с жильцами.

Руководитель АНО «Мой Дом» Валерий Былков на встрече с жильцами.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

НА ЗАМЕНУ КРОВЛИ НЕ ХВАТАЛО СРЕДСТВ

Организация «Мой Дом» уже приступила к работам по капитальному ремонту девятиэтажного многоквартирного дома в Ростове на улице Содружества, 41/1. Это первый дом, который будет сопровождать АНО на всех этапах капитальных работ. У собственников квартир на верхних этажах уже несколько лет течет крыша и требует полной замены. Жильцы не могли заменить кровлю из-за нехватки средств на спецсчете, тогда «Мой Дом» посодействовала с заемными средствами.

- Тут существует проблема с кровлей: она полностью испорчена и требует срочной замены, – рассказывает руководитель автономной некоммерческой организации «Мой Дом» Валерий Былков. - Денег на полный объем работ по ее замене у жильцов нет, но мы предложили решение, которое устроило всех.

РЕМОНТ СЕЙЧАС - ДЕНЬГИ ПОТОМ

Девятиэтажка 1978 года постройки внешне ничем не отличается от советских панельных домов. Несколько лет назад у него начала протекать крыша, отчего квартиры сразу на трех этажах стало заливать водой.

- До этого у нас уже была управляющая компания: она оставила нам долги по 17 тысяч с каждой квартиры, а ремонт так и не сделала, - рассказывает жительница дома Елена Половинка. - На стенах - подтеки, в квартирах и подъездах - плесень. Нужно было искать срочно решение, и нам помогли в организации «Мой Дом».

Ремонтировать кровлю нужно было давно, но денег не хватало.

- В этом доме у жильцов не получалось сделать ремонт, так как денег, которые они скопили на счете, не хватало на оплату ремонта в полном объеме, - пояснил Валерий Былков. - Поэтому мы предложили использовать смешанную схему рассрочки и кредита. Подрядчик за свой счет выполняет работы и в течение длительного времени с учетом небольшой процентной ставки будет компенсировать свои затраты со специального счета.

Деньги подрядчик получит не сразу. В данном случае нужно будет подождать четыре года, прежде чем жильцы соберут такие средства.

В девятиэтажке требуется капремонт крыши.

В девятиэтажке требуется капремонт крыши.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЗАМЕНЯТ КРЫШУ ОПЕРАТИВНО ЗА ТРИ МЕСЯЦА

АНО «Мой Дом», имея опыт и кадры, взяла на себя весь объем работ, как говорится, «под ключ». Организация подготовила проектную документацию, нашла подрядчика и займется приемом выполненных работ. Все действия компания напрямую согласовывает с жильцами, чтобы все пожелания собственников были удовлетворены.

Крышу дома обещают полностью заменить за три месяца, затем жильцы в течение четырех лет, оплачивая квитанции, погасят всю сумму капремонта.

- Обратиться за помощью решили, потому что прошлая управляющая компания собрала порядка двух миллионов и исчезла с этими деньгами. Ситуация была безвыходной, и мы обратились в Фонд капитального ремонта, в АНО «Мой Дом», – рассказывает руководитель управляющей компании «РОСТА» Дмитрий Лукаш. - Нам помогли грамотно подготовиться к собранию собственников, мы провели голосование, подобрали хорошую подрядную организацию, которая уже приступает к работам. Главное - люди довольны, потому что удалось решить столь острую проблему.

Если вашему дому требуется капремонт и вы не знаете, с чего начать, или столкнулись с похожей проблемой нехватки средств, то АНО «Мой Дом» продолжает принимать обращения о помощи с капремонтом от собственников, накапливающих средства на спецсчетах, по телефону: 8-928-139-40-77 или по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 60а, офис 321.