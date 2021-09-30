Сейчас помещение с поврежденным потолком закрыли. Фото: соцсети

При обрушении потолка в азовской школе никто не пострадал. 3-классников, которые находились в кабинете в момент ЧП, осмотрела медсестра. Также с учениками пообщался психолог, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас помещение с поврежденным потолком закрыли, уроки там проводить не будут. Известно, что на месте происшествия уже побывали сотрудники городского управления образования. Ущерб оценили более чем в 200 тысяч рублей.

Кроме того, в школе в экстренном порядке к этому моменту осматривают все классы и дополнительные помещения. Специальная комиссия должна убедиться в безопасности обстановки, а также оценить состояние стен и конструкций.

О произошедшем обрушении стало известно из социальных сетей сегодня, 30 сентября. Однако, как уточнили в образовательном учреждении, само ЧП произошло еще в начале недели, 27 числа.

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