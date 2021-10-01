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Общество1 октября 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 2 и 3 октября: какими будут суббота и воскресенье

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на выходные 2 и 3 октября
Михаил СТРИЖЕВ
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Осадков в субботу и воскресенье не ожидается.

Осадков в субботу и воскресенье не ожидается.

Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 2 и 3 октября — прогноз донских синоптиков. По данным гидрометцентра, в эти дни в городе ветрено и прохладно.

2 октября температура составит +13 — 15 градусов. 3 октября в городе потеплеет до + 15 — 17 градусов Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области в субботу ожидается +10 — 15 градусов. В воскресенье по югу столбик термометра может подняться до +17. Скорость ветра, в среднем, будет составлять 5 — 10 метров в секунду. В отдельных районах синоптики прогнозируют порывы до 12 — 14 метров в секунду.