В донской столице сотням жителей предстоит остаться без воды

В Ростове ожидаются отключения воды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице часть горожан останется без холодной воды. Отключения запланированы на 4 и 5 октября. Они пройдут в разных районах города.

В понедельник, 4 октября, с 9 до 16 часов холодной воды не будет в переулке 1-м Машиностроительном и на улицах Малиновского, Доватора и 7-й проезд. Отключения будут связаны с проведением ремонтных работ на территории Промзоны-1. А также, в течение дня вода будет подаваться с пониженным давлением на улицах Еременко, Мадояна, Лесная, микрорайон Левенцовский и 339-й Стрелковой Дивизии.

Во вторник, 5 октября, краны с 9 до 20 часов воду отключат на улицах Тимошенко 1-27, Дебальцевской 1-51, Таганрогской 111-157, Авиамоторной 9-32 и Оганова (от Тимошенко до Особенной). Кроме того, без холодной воды предстоит посидеть жителям садоводческих товариществ «Мир», «За дружбу», «Спутник», «Октябрь» и «Братство». Временные неудобства связаны с заменой запорной арматуры на Военведе.

Как только ремонтные работы будут закончены, водоснабжение восстановят. Жителям по заявкам будет организован подвоз воды.

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