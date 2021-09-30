В Таганроге запланировали включить отопление 15 октября

В Таганроге дадут отопление 15 октября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Таганрогские власти запланировали включить отопление в местных домах уже 15 октября. Соответствующее постановление было подписано заместителем главы администрации по экономике Романом Корякиным в четверг, 30 сентября.

Стоит отметить, что подготовка к отопительному периоду в городе уже полностью завершена.

1 октября батареи потеплеют в детских садах, школах, организациях культуры и медицинской сферы. А уже с 15 октября топить начнут во всех многоэтажных домах, в том случае, если договором не определены никакие другие условия.

Напомним, что в части северных районах региона включили отопление уже 29 сентября. Было запущено 270 котельных, тепло стало подаваться в 300 объектов социальной сферы, из них 72 здания лечебных учреждений, 128 детских садов, 88 школ, 12 детских домов и домов престарелых

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Причиной отключений станет проведение ремонтных работ.