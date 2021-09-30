95-летний автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе в Ростовской области

В Ростовской области пожилой автомобилист сбил ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе ребенок угодил под колеса автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября около половины пятого вечера в городе Семикаракорске. По предварительным данным, 95-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал по улице Калинина. На пересечении с 3-им переулком дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу. Водитель уверяет, что в этот момент его ослепило солнцем и он сбил школьника.

В результате аварии ребенок получил травмы. Его доставили в больницу прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи. К счастью, госпитализация ему не потребовалась. К слову, мальчик переходил дорогу с другом, но тот не пострадал, а отделался лишь легким испугом.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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