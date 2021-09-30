В Ростовской области молодой человек обокрал своего соседа, пока тот был в командировке

В Ростовской области мужчина обокрал соседа Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя заподозрили в совершении сразу нескольких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В красносулинский отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что месяц назад он вернулся из командировке, а все вещи в доме были перевернуты. Позже он заметил пропажу шести тысяч рублей. А затем потерпевший услышал странные звуки во дворе, выглянув в окно он заметил, как его 18-летний сосед перелезает через калитку и отверткой пытается открыть окно. Хозяин спугнул злоумышленника и тот скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители незамедлительно занялись поисками подозреваемого. Им удалось найти и задержать его. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за кражу и угон. Задержанный рассказал, что знал, когда соседа не будет дома. В это время он вошел к нему во двор, взял ключ и открыл входную дверь, забрал деньги и скрылся с места преступления. Кроме того, молодой человек также оказался причастен еще к четырем подобным преступлениям. Он совершил три угона, а четвертый завершить ему не удалось.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» «Покушение на кражу», 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - говорится в тексте сообщения.

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