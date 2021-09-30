В Ростовской области автоледи сбила ребенка на велосипеде. Фото: ГИБДД по РО
В Ростовской области автоледи сбила школьника-велосипедиста. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в четверг, 30 сентября, около половины шестого вечера в селе Николаевка Неклиновского района. По предварительным данным, 38-летняя автоледи ехала по улице Ленина и в районе дома № 476 сбила семи-летнего велосипедиста, который выезжал со второстепенной дороги.
В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в больницу прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи. Пока о его состоянии ничего неизвестно.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.
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