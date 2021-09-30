В Ростовской области у пенсионера обнаружился арсенал боевого оружия

В Ростовской области у пенсионера обнаружили арсенал боевого оружия. Фото: УТ МВД России по СКФО

В Ростовской области оперативники обнаружили у местного пенсионера склад боевого оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

У 67-летнего дончанина проводился обыск, в ходе которого были найдены два карабина, около 50 составных частей к различным видам оружия и более 100 патронов разных калибров. Все это было изъято, а после проведенной экспертизы стало понятно, что огнестрельное оружие и боеприпасы пригодны для использования.

- В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - говорится в тексте сообщения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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