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Общество1 октября 2021 7:00

"Ощутили Ретроградный Меркурий?": "Мисс Россия" призналась во влиянии планеты на ее поведение

Эротичный образ Татьяны Котовой сразил наповал ее подписчиков
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Татьяна Котова порассуждала о влиянии Ретроградного Меркурия. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Татьяна Котова порассуждала о влиянии Ретроградного Меркурия. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова призналась во влиянии на нее Ретроградного Меркурия. Девушка написала об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Свое признание красотка сопроводила эротичным фото, где она запечатлена в любимом ярко-красном боди, элегантно подчеркивающем ее грудь, в постели с белоснежными простынями. Снимок, судя по падающему лучу солнца, явно был сделан утром. Таня сладко потягивалась на кровати, расправляя волосы и подставляла лицо и тело нежному утреннему солнцу.

- Ну что, все уже ощутили, что на днях начался Ретроградный Меркурий? И продлится он аж до 18 октября… Я обычно не замечаю этот период, но бывают ситуации, которые явно подчёркивают влияние Меркурия, - написала Татьяна Котова.

Но влияние планеты мало интересовало подписчиков девушки. В комментариях поклонники подчеркивали только ее неземную красоту. Наибольшее впечатление внешний вид звезды, разумеется, произвел на мужскую половину.

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