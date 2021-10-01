Прокуратура заставила чиновников предоставить жилье инвалиду

В Таганроге прокуратура добилась предоставления жилья инвалиду
Фото: Артем ЛЕНЦ
Администрация Таганрога долгое время не предоставляла инвалиду положенное ей жилое помещение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Женщина являлась инвалидом второй группы и страдала тяжелым хроническим заболеванием. В связи с этим она обратилась в надзорное ведомство с жалобой на то, что ей не предоставляют жилье. Дончанка заявила о нарушении своих прав. После ее жалобы была организована проверка.
- В 2017 году женщину поставили на учет нуждающихся в жилье во внеочередном порядке. Но администрация ничего делать не стала, - говорится в тексте сообщения.
После проверки прокуратурой был подан иск в суд, в котором содержались требования обязать чиновников предоставить женщине-инвалиду жилье. Суд удовлетворил требования ведомство и дончанка получила долгожданное жилье.
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Вопрос пришлось решать через суд.