Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 9:34

2 и 3 октября в Ростовской ожидается небольшое потепление

В донской столице днем прогнозируют около +16 градусов
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Температура воздуха по региону будет колебаться от +15 до +17 градусов

Температура воздуха по региону будет колебаться от +15 до +17 градусов

Фото: Олег ЗОЛОТО

На грядущих выходных - 2 и 3 октября - в Ростовской области немного потеплеет, должно быть солнечно, иногда возможна переменная облачность. Осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, например, следующие два дня должны порадовать хорошей погодой жителей Ростова. В городе обещают около +16 градусов днем и +8 градусов ночью. Ветер будет восточным, около 7 м/с.

Примерно такая же погода установится и в большинстве районов региона. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов. Самыми прохладными эти выходные окажутся в Чертково, там обещают +14 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отопительный сезон в Ростове должен стартовать не раньше 10 октября

Об этом можно судить исходя из прогноза синоптиков на октябрь (подробности)