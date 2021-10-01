2 и 3 октября в Ростовской ожидается небольшое потепление

Температура воздуха по региону будет колебаться от +15 до +17 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

На грядущих выходных - 2 и 3 октября - в Ростовской области немного потеплеет, должно быть солнечно, иногда возможна переменная облачность. Осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, например, следующие два дня должны порадовать хорошей погодой жителей Ростова. В городе обещают около +16 градусов днем и +8 градусов ночью. Ветер будет восточным, около 7 м/с.

Примерно такая же погода установится и в большинстве районов региона. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов. Самыми прохладными эти выходные окажутся в Чертково, там обещают +14 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отопительный сезон в Ростове должен стартовать не раньше 10 октября

Об этом можно судить исходя из прогноза синоптиков на октябрь (подробности)