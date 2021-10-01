Аграрии Юга России рассказали, как пережить пандемию без кадровых потерь

В условиях карантинных мер компания смогла сохранить уровень зарплаты и избежать сокращений. Фото: пресс-служба АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

Радио «Комсомольская правда» провело эфир программы «Деловая пятница». В рамках передачи спикеры — предприниматели, эксперты и представители вузов — обсудили, как агарный бизнес южных регионов России смог пережить ограничительные меры по коронавирусу.

- В условиях карантинных мер компания работала стабильно — мы сохранили уровень заработных плат, не сокращали персонал, - поделилась заместитель генерального директора АО «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева Марина Ирхина. - Кроме того, мы смогли организовать работу производств, на которых затруднена или невозможна удалённая работа: разбили персонал на группы, распределили функции для частичного совмещения, сформировали кадровый резерв и график скользящих смен.

Такую пластичную тактику в организации труда эксперты считают эффективной и прогрессивной.

Полную версию программы на радио по итогам «Деловой пятницы» слушайте на сайте radiokp.ru.