Эксперты МегаФона выяснили, как выглядит ростовский интернет-пользователь

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Ко Дню интернета в России эксперты МегаФона выяснили, кто он – современный цифровой пользователь на Дону. Оказалось, что это мужчина 38 лет со смартфоном марки Samsung.

В Ростовской области среди абонентов МегаФона мужчин на 18% больше, чем женщин. При этом средний возраст ростовчан, подключенных к оператору, - 34-42 года. Подключившись к МегаФону, абоненты активно пользуются интернетом и, как правило, взрослеют вместе с оператором.

Среди любимых брендов смартфонов у жителей Ростовской области с большим отрывом лидирует корейский Samsung. Абоненты выбирают его почти в 2 раза чаще, чем гаджеты марки Apple, который по популярности лишь на 3 месте. На второй позиции оказался Huawei.

- С начала 2021 года интернет-трафик в регионе вырос на 18%. Наиболее «качающими» месяцами оказались июль и август, когда люди чаще путешествуют и активнее пользуются интернетом - выкладывают фото и видео с отдыха, делятся впечатлениями в мессенджерах, строят маршруты в онлайн-картах и бронируют гостиницы. Для того, чтобы абонентам было комфортно путешествовать по Ростовской области мы модернизировали сеть. В августе были запущены 75 базовых станций стандарта 4G, - прокомментировал директор компании «МегаФон» в Ростовской области Алексей Барков.

В августе скоростной интернет стал доступен жителям сел Кулешовка, Большое Ремонтное, Киевка, Калмыково, хуторов Новосадковский, Слободской, Крюково, Присальский, Лагутьевский, Каменный, Сулинский, Курганный, поселке Койсуг, станиц Дубенцовская, Мигулинская, Тацинская, Селивановский, Мелиховская, слободе Ефремова-Степановка и других. Всего оператор улучшил качество связи в 32 населенных пунктах Ростовской области

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