Три компании из Ростовской области вошли в рейтинг Forbes

В топ-100 вошел Новошахтинский завод нефтепродуктов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три компании из Ростовской области вошли в топ-100 крупнейших частных организаций по версии Forbes. Речь идет о торговом доме «РИФ», Новошахтинском заводе нефтепродуктов и предприятии «Астон», сообщает «Город N».

По данным издания, при составлении рейтинга аналитики обращали внимание на количество выручки за прошлый год. Показатели сравнивали среди фирм, которые более чем 50% принадлежат частным лицам.

Так, зернотрейдер «РИФ» в этом году заработал 124,8 млрд руб и поднялся со 152 строчки на 88. Новошахтинский завод оказался на 98 месте с прибылью в 115,8 млрд руб. «Астон» - 99 место и 115,8 млрд руб. Еще две донские компании попали в топ-200, они заняли 126 и 147 места.

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