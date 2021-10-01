14 женщин и 13 мужчин с COVID-19 умерли в Ростовской области за сутки

В больницах сейчас находятся 4267 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской области скончались еще 27 пациентов с коронавирусом. Речь идет о 14 женщинах и 13 мужчинах. Информация об этом сегодня, 1 октября, появилась на сайте донского правительства.

По данным властей, новыми жертвами инфекции стали люди от 40 до 89 лет. Известно, что у них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с диагнозом «коронавирус» в регионе с начала пандемии умерли 6832 человека. В больницах сейчас находятся 4267 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии - 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 347 жителей Дона.

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