В Ростове для жителей Левенцовки обустроят четыре новые дороги

Четыре новые дороги откроют в 5 и 8 микрорайонах Левенцовки. Фото: сайт правительства РО

В ростовской Левенцовке к началу декабря планируют ввести в эксплуатацию новые участки дорог на улицах Жданова, Ткачева и Еременко. Еще одна проезжая часть - на Еляна - уже готова на 100%. Рабочие сейчас монтируют ливневки, системы освещения и светофоры, сообщает сайт донского правительства.

Четыре новые дороги откроют в 5 и 8 микрорайонах Левенцовки. Их общая протяженность - 2,3 км. Всего на это строительство в 2021 году выделили 442 млн рублей. Работы ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- Новые объекты решат проблемы с транспортной доступностью. Дороги с твердым покрытием помогут хорошо организовать дорожное движение, а также обеспечат безопасность и комфорт для водителей и пешеходов, - пояснил глава областного Минтранса Владимир Окунев.

В прошлом году в Левенцовке возвели еще две дороги: на Маршала Жукова от улицы Ткачева до Еляна и на Ткачева от Солженицына до Маршала Жукова.

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