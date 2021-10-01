В сентябре Ростовская АЭС выдала в единую энергосистему страны более 2,1 млрд кВт.ч электроэнергии

Фото: Ростовская АЭС

Для нужд предприятий и населения юга страны Ростовская АЭС выработала в сентябре текущего года 2 млрд 173 млн 235 тыс кВт.ч. электроэнергии.

- Коллектив атомной станции выполнил задание месяца по выработке электроэнергии на 107,7 %. План с начала года также перевыполнен, в настоящее время выработано 23 млрд 374 млн 720 тыс кВт.ч. электроэнергии, что превышает плановый показатель на 4,6 %, - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Выработанная энергоблоками Ростовской АЭС электроэнергия только за прошедший месяц позволила предотвратить попадание в атмосферный воздух более 1 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

Федеральной антимонопольной службой России на 2021 год для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 30,063 млрд кВт.ч. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов, запланированных на год.

Напомним, что 18 сентября на Ростовской АЭС начался планово-предупредительный ремонт энергоблока №1. Энергоблоки №2, №3, №4 в настоящее время работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.