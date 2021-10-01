В Таганроге приостановили работу аквапарка, в котором отравились дети

ЧП с отравлением произошло 26 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге на 60 суток приостановили работу аквапарка, в котором парами хлора отравились шестеро детей. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

- Во время проверки выявили многочисленные нарушения санитарных требований при эксплуатации бассейна. Составили протокол. С 27 сентября суд приостановил деятельность «Аква-клуба». Однако это постановление в законную силу пока не вступило, - рассказали в ведомстве.

Известно, что дети отравились в бассейне 26 сентября. В тот же день они попали в больницу. После осмотра четверых пациентов отпустили домой, еще двое остались в педиатрическом отделении. По факту ЧП уже завели уголовное дело. Статья - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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