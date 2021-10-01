В знаменитом ростовском доме больше не "живут" "счастливые люди"

В Ростове закрасили "счастливых ростовчан". Фото: 1rnd

В донской столице один самых привлекательных домов города остался без "жильцов". Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

В донской столице отремонтировали знаменитый дом на проспекте Шолохова 127/1. В результате этого оказались закрашены нарисованные там "счастливые ростовчане". Их изображения появились в окнах в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стоит отметить, что здание даже фигурировало в одном из выпусков телепрограммы «Вечерний Ургант». Дом был выставлен на продажу, еще цена составляла 55 миллионов рублей. Но до сих пор остается неизвестным, кто же его все-таки приобрел.

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Баннер, закрывающий ветхий дом, появился на проспекте Шолохова.