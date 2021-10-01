Общественники показали ростовчанам прелести исторического облика города

В Ростове горожанам показали исторический облик города Фото: Соцсети

В донской столице местные общественники показали, как может выглядеть историческая часть города без современных вставок. Сделали они это посредством фотопроекта, в котором приняли участие артисты уличного театра «Ларамбла» и члены общественного объединения «МойФасад». Об этом говорится в сообществе «Don Mash».

Проект назывался «Моя декорация». Сутью его было восстановление внешнего вида исторических зданий города. Идея такого проекта пришла в голову художественного руководителя театра Александра Соловьёва.

Артисты театра для фотографий были загримированы в живые статуи, которые позировали на фоне домов, фасады которых были «украшены» пластиковыми балконами, вывесками и кондиционерами. Дизайненры при помощи фотошопа изменили фотографии и убрали все современные вставки, что вернуло зданию исторический облик.

Этими снимками общественники показали ростовчанам, насколько красив исторический облик города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове общественники показали, как будет выглядеть парк "Дружба".

Проект опубликовала организация "Городской патруль".