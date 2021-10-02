Уже 11 жителей Ростовской области отравились грибами с начала года

Если вы отравились, не занимайтесь самолечением, нужно сразу обратиться за медпомощью
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области с начала года дикорастущими грибами отравились уже 11 человек. Информацию об этом опубликовали на сайте Роспотребнадзора.
- За истекший период 2021 года зарегистрировали 11 случаев пищевых отравлений грибами, заболели 15 человек, среди пострадавших один ребенок, - говорится в сообщении.
При этом, по данным ведомства, за такой же период прошлого года произошло только 3 случая отравления. Жителей Дона просят не собирать неизвестные грибы в лесу, во дворах и лесопосадках. Также лучше не покупать их в нелегальных торговых точках.
Остерегайтесь старых, переросших грибов, в них с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков. Если вы отравились, не занимайтесь самолечением, нужно сразу обратиться за медицинской помощью.
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