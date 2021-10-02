В Ростове собрали подписи против строительства на Левом берегу Дона

Против возведения ЖК выступил 1,5 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове экоактивисты завершили сбор подписей против возведения жилого комплекса на Левом берегу Дона. Петицию поддержали более 1,5 тысяч человек. Теперь это обращение распространили по всем возможным инстанциям, в том числе документ направили местным властям.

Ранее защитники окружающей среды заявили, что застройка «может окончательно изуродовать панораму, открывающуюся с правого берега, и бесповоротно уничтожить зону природного отдыха». Активисты призвали не допускать появления нового ЖК и в срочном порядке изменить назначение земель на территории, оказавшейся яблоком раздора.

- Застройка участка уменьшит итак недостаточное количество насаждений. Зелень защищает от подтоплений. Вырубки уже привели к пыльным бурям, нельзя усугублять ситуацию, - подчеркнули экозащитники.

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По мнению защитников окружающей среды, зону природного отдыха могут «бесповоротно уничтожить» (подробности)