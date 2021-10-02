В Ростовской области 57-летнюю женщину будут судить за гибель внучки

Следователи уже собрали все доказательства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 57-летняя женщина ответит перед законом за гибель 15-летней внучки. Все доказательства уже собрали, теперь решение вынесет суд, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Как уточнили в ведомстве, дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Известно, что у девочки было тяжелое заболевание центральной нервной системы, и за ней нужно было постоянно наблюдать. Однако в один из дней в июле этого года бабушка не досмотрела и произошла трагедия.

Предварительно, женщина во дворе своего дома посадила девочку в бассейн и ненадолго отлучилась. В этот момент подросток опрокинулась в воду и захлебнулась. Экспертиза подтвердила, что пострадавшая утонула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге приостановили работу аквапарка, в котором отравились дети

Такое решение вынес городской суд (подробности)