ВТБ меняет стратегию обслуживания состоятельных клиентов

Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и сегмент «Привилегия». Фото: пресс-служба ВТБ

С 1 октября под руководство главы Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера переходит сегмент «Привилегия». Особое внимание уделят клиентам с активами от 15 до 50 млн рублей, для них разработают новый набор финансовых инструментов и сервисов, в том числе субординированные облигации.

Привилегированное обслуживание будет доступно клиентам с доходами от 200 тысяч рублей в месяц или активами от 3 млн рублей. К концу 2025 года объем активов в состоятельном сегменте планируют нарастить до 10 трлн рублей, а число клиентов - до 1 млн человек.

- Как один из крупнейших финансовых институтов России мы уделяем внимание работе со всеми клиентскими сегментами, но именно в сфере «Привилегии» и Private Banking конкуренция традиционно самая высокая. С 1 октября предлагаем новый формат обслуживания, который будет радикально отличаться по качеству и скорости предоставления услуг от других банков. Направление возглавит Дмитрий Брейтенбихер. Профессионализм его команды позволит нашему банку нарастить число состоятельных клиентов до 1 млн человек и довести чистый операционный доход в этом сегменте до 100 млрд рублей, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В новой стратегии учитывают два ключевых принципа - качество сервиса и профессиональную экспертизу. Именно на них намерены сфокусироваться в ближайшие годы.

- ВТБ демонстрирует лучшую динамику развития на рынке Private Banking. На фоне роста технологий, автоматизации процессов и масштабной IT трансформации банка появляется возможность тиражировать лучшие практики обслуживания VIP-клиентов и профессиональную инвестиционную экспертизу в сегмент affluent. Такой формат «просачивания» индивидуализации в более массовые сегменты - выраженный тренд, и не только в банковском секторе. Убежден, что изменение подхода к работе с состоятельным сегментом должно повысить качество сервиса и ускорить получение обратной связи от клиентов. Это обеспечит оперативный вывод новых продуктов и сервисов, которые станут уникальными для рынка, - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

ВТБ - лидер рынка Private Banking. Сегодня в банке обслуживают 28 тысяч VIP-клиентов, портфель средств которых составляет около 3 трлн руб. В 2021 году Private Banking второй год подряд признали лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes.