Ковидный госпиталь Каменска-Шахтинского заполнен на 100%

Единственным надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Каменске-Шахтинском ковидный госпиталь местной ЦГБ полностью загружен пациентами. Об этом сообщил главный врач медучреждения Александр Некрасов.

- Анализ последних недель показал рост количества заболевших. Возросло количество больных, которые лечатся амбулаторно, увеличивается также число больных внебольничными пневмониями. Госпиталь загружен полностью. Поступает много больных с тяжелыми формами COVID-19 из города и соседних территорий, - рассказал Александр Некрасов.

Специалист подчеркнул, что единственным надежным способом защиты от коронавируса сейчас остается вакцинация. «Создать иммунную прослойку так быстро как планировалось, не удалось», поэтому жителям Дона нужно поторопиться с прививками, заявил медик.

- Эффективный способ защиты от инфекции - вакцинация, мы убедились в этом. По наблюдениям, могу отметить, что из 13 тысяч привитых в ЦГБ заболели только 200 человек, в 95% случаев болезнь протекала в легкой и среднетяжелой форме, госпитализация не потребовалась. Вакцина действительно работает, спасает жизни и здоровье, - подчеркнул Александр Некрасов.

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