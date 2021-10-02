В Волгодонске при поддержке атомщиков появился первый образовательный центр Hi-Tech уровня

Фото: Ростовская АЭС.

Это первый на востоке Ростовской области образовательный центр Hi-Tech уровня, который разместился на базе Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ). Стоимость проекта – 20 млн рублей, которые выделили Концерн «Росэнергоатом» и Ростовская АЭС. В технопарке будут заниматься студенты и школьники Волгодонска, а также близлежащих районов. Благодаря его появлению, будущие инженеры смогут не только сделать свои первые шаги в IT-технологиях, робототехнике, электротехнике, но и закрепить теорию на практике.

Фото: Ростовская АЭС.

- Работу по созданию современного образовательного центра, призванного обеспечивать высокое качество подготовки инженерных кадров, совместно с институтом мы начали в 2020 году. Это еще один шаг вперед. У нынешнего поколения наших школьников и студентов появилась возможность изучать технические дисциплины на уникальном оборудовании. До этого момента подобные образовательные комплексы были лишь в крупных городах, теперь и в Волгодонске есть такой центр, – рассказал заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом», директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Фото: Ростовская АЭС.

На площади свыше 1000 кв. метров разместились Hi-Tech зона, электротехнический клуб, атомный IT-акселератор, робототехнический клуб, естествоиспытательный полигон, центр диагностики и ремонта технологического оборудования АЭС, цифровой исследовательский полигон виртуальных систем управления и эксплуатации АЭС, лаборатория неразрушающих методов и средств контроля оборудования АЭС и коворкинг-зона. Все «локации парка» оснащены высокотехнологичным оборудованием.

- Одна из тенденций образования сегодня – это цифровая революция. Её нельзя сделать на двух-трёх компьютерах, нужна специальная образовательная площадка. Именно её мы воплотили здесь, в «Атомном технопарке», через совершенно новое оборудование, новые подходы и методики обучения, которые будут работать для обеспечения атомной отрасли высококвалифицированными кадрами, – подчеркнула руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко.