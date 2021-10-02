Жители Ростовской области высказались о новых ковидных ограничениях

В комментариях сейчас продолжаются активные обсуждения санитарных мер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ростовской области высказались в соцсетях о новых ковидных ограничениях, которые должны ввести уже с 4 октября из-за роста заболеваемости. Перспектива очередных запретов никого не обрадовала, и в комментариях даже сейчас продолжаются активные обсуждения.

Люди выразили недовольство по поводу отмены диспансеризации и дополнительных занятий, которые не проводили в удаленном формате. Также многие отметили, что в новом документе, которое утвердили власти, нет ничего о транспорте. Однако именно там быстрее всего можно заразиться из-за скопления пассажиров. Также некоторые пожаловались на отмену мероприятий и концертов.

- Ехала в автобусе №67 в Ростове. Набились как селедки. Ехала и радовалась, что это не общепит с дистанцией в 2 метра, и в автобусе точно нельзя заразиться, - иронично написала одна из жительниц донской столицы.

- Ладно, ещё сами ограничения. Но эти «американские горки» уже раздражают, нереально что-то планировать. Сегодня можно, а завтра уже нельзя. Многие мероприятия не переносят, а просто отменяют, - отметил пользователь сети.

- Кроме материальной стороны, есть ещё и психологическое насилие над людьми. Перестаньте бурно реагировать на эти новости, не принимайте близко к сердцу. Вы так теряете свою энергию и организм слабеет, вы можете стать более восприимчивы к болезням, - шуточно добавила ростовчанка.

Появились под постами и взволнованные комментарии. Так, например, один из мужчин призвал всех серьезно отнестись к четвертой волне COVID-19, а еще один комментатор рассказал, что болеть этой инфекцией довольно неприятно.

- Началось. Это серьезно. Нужно беречь себя и окружающих. Этот вирус уже совсем другой. Будьте осторожны, - обратился к землякам житель Дона.

- Лежу сейчас с этой болезнью, удовольствие то ещё. И главное неизвестно, где подцепил, вроде в машине езжу и лишний раз ничего не трогаю на улице, - признался ростовчанин.

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