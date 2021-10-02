Более 500 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

Лечение в стационарах получают 4287 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 501 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3325. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 188. На втором месте находится Новочеркасск, там заболели 12 человек, в Каменске-Шахтинском инфекцию обнаружили еще у 11 пациентов.

По 10 случаев выявили в Волгодонске, Таганроге и Шахтах, 9 в Батайске, по 8 - в Сальском районе, Азове и Новошахтинске. По 7 новых инфицированных за сутки появились в Мясниковском, Азовском районах, в Донецке, Неклиновском районе, городах Гуково и Зверево.

По 2 положительных теста подтвердили в Дубовском, Куйбышевском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Советском районах, еще 1 - в Белокалитвинском районе.

Среди новых заболевших 34,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,9% - от 46 до 65 лет, 13% - от 66 до 79 лет, 4,4% - старше 80 лет, 21,8% - дети.

Лечение в стационарах получают 4287 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 356.

Зарегистрировали за сутки еще 28 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 59, 60, 63, 66, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 и 89 лет и 11 мужчин 43, 57, 59, 60, 65, 67, 71, 75, 77, 84 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 6860 человек. Выздоровели 120569 человек.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 15456 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 320,9.

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