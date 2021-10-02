К утру 2 октября в Ростовской области умерли еще 28 пациентов с COVID-19

В больницах сейчас находятся 4287 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

К утру 2 октября в Ростовской области зарегистрировали еще 28 умерших пациентов с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

Скончались 17 женщин от 59 до 89 лет, а также 11 мужчин от 43 до 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего же с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6860 жителей региона.

В больницах сейчас находятся 4287 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 41 заболевший, на неинвазивной ИВЛ - 356. Известно, что ковидный госпиталь Каменска-Шахтинского заполнен уже на 100%.

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