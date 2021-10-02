Антирекорд по числу заболевших COVID-19 зафиксировали в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4287 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области зафиксировали очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19. Всего за сутки в регионе заболел 501 человек. Информацию об этом распространили региональные власти.

- Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах Дона. В 34,9% случаев вирус обнаружили у людей в возрасте от 18 до 45 лет, в 25,9% - от 46 до 65 лет, 4,4% - старше 80 лет, 21,8% - дети, - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных выявили в Ростове, там 188 положительных тестов. Сейчас показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 3325, а коэффициент распространения инфекции - 1. Лечение в стационарах получают 4287 пациентов.

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