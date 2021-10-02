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Общество2 октября 2021 14:45

Игоря Василенко утвердили в должности председателя Южного окружного военного суда

Указ о назначении подписал президент Владимир Путин
Ангелина СКИБА
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С 2020 года и по настоящее время Игорь Василенко был исполняющим обязанности главы суда

С 2020 года и по настоящее время Игорь Василенко был исполняющим обязанности главы суда

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области Игоря Василенко официально назначили председателем Южного окружного военного суда. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе инстанции.

Кандидатуру руководителя ЮОВС указом № 565 утвердил президент Владимир Путин. Известно, что с 2020 года и по настоящее время Игорь Василенко был исполняющим обязанности главы суда.

До этого - с февраля 2019 года - он работал в должности зампредседателя Северо-Кавказского окружного военного суда. Свою карьеру специалист начал после окончания университета Министерства обороны России.

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