В Ростове за сутки выявили 188 случаев COVID-19, умерли 8 пациентов

С начала пандемии зафиксировали 55 001 заболевшего COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 2 октября, в Ростове за сутки зарегистрировали 188 новых случаев COVID-19, скончались за этот же период 8 человек. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

В стационарах города сейчас лечат 1676 пациентов, большинство из них - 528 - получают помощь в больнице №1 имени Семашко. Всего же под надзором ростовских медиков к этому моменту находятся 7887 человек. За сутки выбыли из-под наблюдения 625 человек.

По данным регионального оперштаба, в Ростове с начала пандемии зафиксировали 55 001 заболевшего COVID-19, 48 812 выздоровевших и 2 800 умерших.

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