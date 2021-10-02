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Общество2 октября 2021 17:53

В Ростове за сутки выявили 188 случаев COVID-19, умерли 8 пациентов

В стационарах сейчас лечат 1676 человек
Ангелина СКИБА
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С начала пандемии зафиксировали 55 001 заболевшего COVID-19

С начала пандемии зафиксировали 55 001 заболевшего COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 2 октября, в Ростове за сутки зарегистрировали 188 новых случаев COVID-19, скончались за этот же период 8 человек. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

В стационарах города сейчас лечат 1676 пациентов, большинство из них - 528 - получают помощь в больнице №1 имени Семашко. Всего же под надзором ростовских медиков к этому моменту находятся 7887 человек. За сутки выбыли из-под наблюдения 625 человек.

По данным регионального оперштаба, в Ростове с начала пандемии зафиксировали 55 001 заболевшего COVID-19, 48 812 выздоровевших и 2 800 умерших.

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