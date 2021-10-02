В октябре жители Ростовской области смогут увидеть Дракониды и Ориониды

С 6 по 10 октября будут активны Дракониды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2021 года жители Ростовской области смогут полюбоваться на Дракониды и Ориониды. Это метеорный поток и звездопад. Астрономическое шоу в небе прогнозируют вечером с 8 на 9 число и в ночь на 22.

Как утверждают ученые, Дракониды, которые берут свое название от созвездия Дракон, будут активны с 6 по 10 октября, но их пик обещают именно 8 числа. Обычно они представляют собой красноватые части комет. В разные годы в течение часа с Земли люди могли наблюдать потоки из десятков и даже сотен таких небесных осколков.

Ориониды, названные в честь созвездия Орион, напротив, часто светлые или желтые, довольно быстрые. Однако их поток намного меньше - максимум пару десятков в час. Предполагается, что в этом году они будут видны не очень хорошо.

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