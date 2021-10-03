Жительница Ростова потеряла 200 тысяч рублей после беседы с мошенником

При разговорах с незнакомцами нужно быть внимательными и осторожными
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Жительница Ростова потеряла все свои накопления после телефонной беседы с мошенником. Сейчас преступника ищут, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Как пояснили в ведомстве, аферист позвонил женщине с неизвестного номера и представился сотрудником одного из банков. Мужчина предупредил свою жертву о якобы попытке хищения денег с ее карты.
Ростовчанка забеспокоилась и поверила собеседнику. Чтобы защитить средства, она назвала все свои данные и секретный смс-код из сообщения. После этого с ее счета в неизвестном направлении исчезли 200 тысяч рублей.
В МВД отмечают, что это далеко не первое подобное преступление. При разговорах с незнакомцами нужно быть внимательными и осторожными. Не передавайте никому свои персональные данные или номера карт. Если вам говорят о каких-то проблемах по счету, лучше завершите разговор и перезвоните по официальному номеру банка.
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