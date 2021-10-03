Днем 3 октября в Ростове ожидается +16 градусов

Похожая погода ожидается в донской столице и в понедельник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 3 октября, температура воздуха в Ростове в течение дня прогреется до +16 градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Также синоптики обещают северо-восточный ветер около 7 метров в секунду. Должно быть облачно и без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов.

Похожая погода ожидается в донской столице и в понедельник, а потом, в течение недели, возможно небольшое понижение температуры - на 2-3 градуса.

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