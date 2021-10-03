9 октября состоится общеобластной субботник. Фото: сайт администрации Ростова

Более 35 тонн мусора вывезли во время субботника жители Ростова. Масштабную уборку в рамках «Месячника чистоты» провели 2 октября в Октябрьском и Первомайском районах, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В общей сложности собрали и вывезли свыше 35 тонн мусора. Выражаю благодарность всем неравнодушным жителям за активное участие в мероприятиях по осенней уборке, - поблагодарил Алексей Логвиненко.

Порядок общими усилиями навели на берегах ручья Безымянная балка и на территории Ростовского моря. Работали коммунальщики, общественники и местные жители. И на этом в донской столице не остановятся - уже 9 октября состоится общеобластной субботник. В этот день уборку собираются провести во всех районах города.

- Места проведения опубликуем дополнительно. Приглашаю всех желающих присоединиться к полезному делу, - обратился к горожанам Алексей Логвиненко.

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