11 октября в Ростове запустят новый троллейбусный маршрут на Военвед

Пока на линии будут работать три троллейбуса большого класса. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сити-менеджер Ростова официально объявил в Instagram о восстановлении троллейбусного маршрута, который соединит Центральный рынок и Военвед. Составы №17 не курсировали по этому направлению больше 20 лет.

- 11 октября будет восстановлено движение троллейбуса №17. Это стало возможным благодаря запуску машин с увеличенным автономным ходом. В ближайшее время планируем нанесение выделенной полосы для движения общественного транспорта по улицам Дачной, 56-ой Армии и Вавилова, - написал Алексей Логвиненко.

Пока что, по словам главы администрации, на линии будут работать три троллейбуса большого класса, но до конца года количество транспорта собираются увеличить. К слову, это уже второй новый маршрут. В прошлом году от центра к площади 2-ой Пятилетки запустили троллейбус №14.

- Для нас развитие электротранспорта - одно из приоритетных направлений. Троллейбусы не только удобны и экономически выгодны для пассажиров, но и экологически безопасны для города, - отметил Алексей Логвиненко.

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