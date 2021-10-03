На нескольких улицах Таганрога до вечера ограничили подачу воды

Перебои с подачей ресурса будут происходить до конца дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 3 октября, на нескольких улицах Таганрога вода в дома будет поступать с пониженным давлением. Подачу ресурса ограничили до 18 часов. Об этом сообщает пресс-служба местного «Водоканала».

Так, перебои до конца дня будут происходить в центре города, на улице Свободы, Инструментальной и на Кислородной площади. Слабый напор в кранах объяснили плановыми работами, которые сейчас проводят на Александровской.

Ранее такие же ограничения провели на Котлостроительной и Ремесленной. Кроме того, воду с пониженным давлением по всему Таганрогу временно подавали из-за аварии на Донском техническом водоводе.

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