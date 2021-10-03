Еще 509 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4283 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 509 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3338. Об этом сегодня, 3 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 194. На втором месте находятся Новочеркасск и Таганрог, там по 11 заболевших, по 10 случаев в Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Шахтах.

По 8 новых инфицированных выявили в Азове, Батайске, Донецке, Новошахтинске, Сальском районе, по 7 - в Азовском, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском, Октябрьском, Цимлянском и Волгодонском районах, а также в городах Гуково, Зверево. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Белокалитвинском, Дубовском и Советском районах.

Среди новых заболевших 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% - от 46 до 65 лет, 8,3% - от 66 до 79 лет, 3,5% - старше 80 лет, 20,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 4283 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 369.

Зарегистрировали еще 31 умершего с COVID-19. Это 20 женщин 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 84 года и 11 мужчин 61, 67, 71, 72, 73, 78, 79, 82, 85, 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии зафиксировали уже 6891 жертву коронавируса.

В лабораториях за сутки провели 15625 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 322,3.

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