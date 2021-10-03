Лечение в стационарах сейчас получают 4283 жителя Дона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области впервые за сутки зарегистрировали 31 смерть от коронавируса. Об этом сообщили региональные власти.

Скончались 20 женщин 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 84 года и 11 мужчин 61, 67, 71, 72, 73, 78, 79, 82, 85, 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии не смогли спасли 6891 инфицированного пациента. Лечение в стационарах сейчас получают 4283 жителя Дона. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 369.

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