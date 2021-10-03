Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 октября 2021 13:36

В Ростовской области впервые за сутки зарегистрировали 31 смерть от коронавируса

Скончались 20 женщин и 11 мужчин
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лечение в стационарах сейчас получают 4283 жителя Дона

Лечение в стационарах сейчас получают 4283 жителя Дона

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области впервые за сутки зарегистрировали 31 смерть от коронавируса. Об этом сообщили региональные власти.

Скончались 20 женщин 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 84 года и 11 мужчин 61, 67, 71, 72, 73, 78, 79, 82, 85, 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии не смогли спасли 6891 инфицированного пациента. Лечение в стационарах сейчас получают 4283 жителя Дона. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 369.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 509 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона (подробности)