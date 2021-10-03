"Карма за нагрешивших предков": "форсаж" на дорогах возмутил ростовчанку

На лихачество ростовского водителя автобуса пожаловалась местная жительница Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчанка оказалась крайне недовольна работой одного из автобусов маршрута №49. Свое негодование она высказала в одном из городских пабликов в соцсети. Девушка отметила, что на этом транспорте стоит ездить исключительно тем, кто хочет отработать карму за грехи всех своих предков.

- Перенесешь этот путь смиренно - тебе отпустят все кармические грехи, плюс грехи пару сотен совершенно неизвестных тебе людей... - написала горожанка.

Девушка сообщила, что в начале ничего не предвещало беды. Но как только автобус тронулся, сразу стало понятно, что водитель старается, как можно быстрее завершить маршрут и приступить к новому "как будто на нем три (как минимум) ипотеки, пару кредитов и еще какие-то невозвратные долги, платеж по которым надо внести крайний срок минут через пять на конечной маршрута". Педаль газа он вдавливал в пол также резко, как и педаль тормоза.

- Минут через 20 пути казалось, что шторм в девять баллов где-то далеко от берега в лёгкой шлюпке - это детская каруселька, в сравнении с тем, как ощущалась поездочка с этим "а-ля Барикелло" за рулем... - подытожила свой рассказ ростовчанка.

Руководитель сообщества "Ростовский городской транспорт" прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Нужно обращаться в ГЦУПП по поводу данных нарушений, - посоветовал Михаил Кругликов.

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Случаи опасного вождения попали на камеры очевидцев, а потом и в соцсети.